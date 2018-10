Triberg Moschee steht allen Gläubigen offen

Freudige Erwartung herrschte bei den Mitgliedern der Islamischen Gemeinde Triberg IGT. Sie beteiligten sich an der bundesweiten Aktion "Tag der offenen Moschee" am Tag der Deutschen Einheit in ihrer "Kuba Camii" in der Hauptstraße.

Triberg. Ziel sei es, über den Islam und dessen "Bibel", den Koran, aufzuklären und damit Berührungsängste abzubauen. Dabei standen in Triberg wie in vielen anderen Moscheen in Deutschland gläubige Moslems bereit, die die interessierten Besucher sowohl durch die Moschee führten als auch deren Fragen kompetent beantworten konnten.

Besondere Mühe hatten sich die jungen Moslems in der Wasserfallstadt gemacht. Sie standen zur Verfügung, um den Besuchern den Koran näher zu bringen. Dazu hatten die Mitglieder um den Vorsitzenden Erdal Dağlar sogar noch ein türkisches Buffet gerichtet, das kaum Wünsche offen ließ.