Triberg Montagsturner schnüren die Wanderschuhe

Bereits am ersten Tag waren viele Mitglieder des Hochburgvereins präsent und bereiteten sich auf das große Hochburgfest vor.

Nach einer Rast auf der Hochburg wanderten die Montagsturner weiter zu ihrem Nachtquartier nach Tenningen-Bottingen in das schöne Landgasthaus Rebstock.

Dort angekommen konnte sich die Wandergruppe erst mal ausruhen und auf einen schönen Abend einstimmen. Nach gutem Abendessen und geselligem Liederprogramm war Nachtruhe angesagt. Nach einem ausgiebigen Frühstücksbuffet am zweiten Tag mussten die Wanderschuhe geschnürt werden.

Auf dem Programm stand der Aufstieg von Windenreute auf die Hochburg, auf welcher das mittelalterliche Hochburgfest stattfand. Bei ordentlichem Wetter und teilweise sogar Sonnenschein erlebten die Montagsturner einige schöne Stunden bei diesem Burgfest. Musikalische Darbietungen, die Präsentation des alten Handwerks sowie das historische Feldlager sorgten für eine mittelalterliche Atmosphäre. Die Zeit verging wie im Flug und ein weiterer Fußmarsch von der Hochburg bis nach Emmendingen wurde absolviert. Von Emmendingen aus musste leider auch schon bald die Heimreise nach Triberg mit Bahn und Bus angetreten werden. In Triberg wurde der Abschluss des gelungenen Wanderwochenendes im Landgasthof "Lilie" durchgeführt. Alle Montagsturner waren der Meinung, dass der diesjährige Jahresausflug wieder ein voller Erfolg war und viele schöne Eindrücke gesammelt werden konnten.

Die Montagsturner suchen weiterhin Nachwuchs. Ziel ist es, dass sich die Altersstruktur verbessert und wieder ein paar jüngere Männer nachrücken.

Die Montagsturner treffen sich zur Sportstunde immer montags von 20 Uhr bis 21.30 Uhr in der Jahnhalle Triberg. Geturnt wird übrigens überhaupt nicht – viele Ballspiele, Gymnastik und sonstige sportliche Aktivitäten prägen das Programm der Montagsturner. Auch im Sommer ist Programm in Form von Wander-, Nordic-Walking- und Fahrradtouren. Im Winter gibt es immer einen zwei- bis dreitägigen Skiausflug in bekannte Skigebiete.