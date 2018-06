Triberg Mögliche Verlegung bewegt Gemüter

Raumschaft Triberg. Auch der Katholische Frauenbund Triberg hatte in diesem Anliegen einen Brief an den Pfarrgemeinderat geschrieben. Eine Schar von Mitgliedern des Frauenbunds nahm daher an der öffentlichen Sitzung teil. Vom Triberger Gemeinderat war Klaus Nagel anwesend.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Gerald Sandner konnte nicht verstehen, dass der Gemeinderat seine Resolution auch an den Erzbischof geschickt habe. "Das irritierte mich", bekannte er. Man solle die Kirche im Dorf lassen, ein Schreiben an den Pfarrgemeinderat hätte ja wohl genügt, ergänzte er.

Im Frauenbund-Brief wird darum gebeten, den Gottesdienst am Sonntag weiterhin in der Stadtkirche zu feiern, während der Gemeinderat die Wallfahrtskirche favorisierte. Sandner bedankte sich bei den Frauen für ihre Anregung und eröffnete die Diskussion, bei der Vor- und Nachteile zur Verlegung des Gottesdienstes erörtert wurden.