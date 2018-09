Triberg Möckesch übergibt Parkhotel Wehrle

Wie Hutmacher, Gesellschafter im Alleineigentum, in einer Presseerklärung am Freitag mitteilte, konnte seine Hotelgruppe, nach dem Erwerb des "Romantik Hotel der Adelshof" in Schwäbisch Hall im Juli dieses Jahres nun mit einem weiteren namhaften Zugang im Geschäftsmodell der Nachfolgeregelung von etablierten Privathotels nachlegen. Das Parkhotel Wehrle in Triberg gehöre zukünftig zu seiner Hotelgruppe. Die Moon New Era Hotels Hospitality Holding GmbH übernehme das Traditionshotel in eine eigene Betriebsgesellschaft. "Über die Modalitäten der Transaktion, auch zum Erwerb der Immobilien in eine eigene Besitzgesellschaft, ist Stillschweigen vereinbart worden", so Hutmacher.