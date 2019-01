Triberg Moderne Konzertliteratur und Filmmusik einstudiert

Seit 1994 unterstützt der Rotary-Club Furtwangen-Triberg das Jugendsinfonieorchester der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen (JMS) und richtet jährlich ein Konzert aus. Im Januar vor 25 Jahren fand das erste dieser Konzerte statt. Damit feiert man diesmal also ein Jubiläum. Dem Club ist es eine Herzensangelegenheit, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und außerdem den Veranstaltungskalender in Triberg und auch in St. Georgen, wo es am Sonntag, 20. Januar, ab 17 Uhr in der Stadthalle eine weitere Aufführung geben wird, mit musikalischen Höhepunkten wie diesem zu bereichern.

Der Vorverkauf läuft

Zuletzt gab es im Orchester interne Umstrukturierungen und dadurch im vergangenen Frühjahr einen Neuanfang. Der neue Dirigent Pascal Pons ist als Dozent an den Musikhochschulen in Freiburg und Luzern tätig. Der musikalische Leiter wird beim jetzigen Neujahrskonzert den Besuchern eine Stunde vor Konzertbeginn eine Einführung zu den Werken geben.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert ist jetzt gestartet. Karten gibt es bei den Tourist-Infos in Triberg, Schonach und Schönwald, bei der Buchhandlung Schönenberger in Triberg und für das Konzert in St. Georgen bei der Buchhandlung Haas in St. Georgen und bei der Jugendmusikschule in St. Georgen. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) und an der Abendkasse zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro). Der Erlös kommt dem Orchester und der Ausbildung und Ausstattung der Nachwuchsmusiker zugute.

■Das Neujahrskonzert findet am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr im Kurhaus Triberg statt. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle St. Georgen. Eine Stunde vor Beginn gibt Dirigent Pascal Pons jeweils eine Einführung zu den Werken.