Triberg Mit zwei Mannschaften in die nächste Saison

Triberg-Nußbach. Auf ein Jahr mit Höhen und Tiefen blickte Tischtennisclub-Vorsitzender Raimund Rösler in der Hauptversammlung auf die sportlichen Ereignisse zurück. Gleichzeitig lobte er den starken Zusammenhalt und die ausgezeichnete Kameradschaft im Verein. Er bedankte sich bei Ortsvorsteher Heinz Hettich für die kommunale Unterstützung und bei den Sponsoren, ohne die der aktuelle Standart nicht zu halten wäre. Dankesworte richtete er auch an seine Vorstandskollegen und an alle aktiven und passiven Mitglieder, die die Arbeit im Verein mittragen.

In der kommenden Saison wird der TTC wieder zwei Mannschaften stellen. Auch die Jugendarbeit soll weiter forciert werden. Sportwart Jürgen Dold ließ die jüngste Spielsaison wieder lebendig werden. "Die erste Mannschaft ist mit einem blauen Auge davongekommen, die zweite hat eine hervorragende Saison gespielt", fasste er zusammen. Für die neue Spielperiode gab er für beide Teams einen Platz im vorderen Mittelfeld als Ziel aus.

Auch der Bericht von Jugendleiterin Nathalie Otto berichtete von einem Jahr der Achterbahn im Jugendbereich. Mit der aktiven Unterstützung von Roland Schuster und seinen Werbeaktionen, soll aber wieder ein Jugendteam an den Start gehen. Er hatte Kontakt zur Triberger Grundschule geknüpft und 40 Interessierte für ein Schnuppertraining gewonnen. Außerdem soll die vom TTC gespendete Tischtennisplatte für die Schule den Spaß am Sport wecken.