Triberg Mit viel Liebe gestaltet

Raumschaft Triberg. Mit zahlreichen Kleinigkeiten, die mit viel Liebe und künstlerischem Geschick hergestellt wurden, überraschten wieder einmal die Mitglieder des Hobbykreises von Triberg ihre Gäste.

Die meisten gingen direkt nach dem Gottesdienst in der evangelischen Trinitatis-Kirche in Triberg hinüber in den Gemeindesaal, um beim traditionellen Weihnachtsbasar selbst gebastelte Geschenke zu kaufen. In Hülle und Fülle gab es alles, was das Herz begehrt. Nicht nur selbst gestrickte Socken und Mützen aller Art, sondern auch moderne Schals und gestickte Tücher sowie schöne Weihnachtskarten und Sterne, aber auch Adventskränze konnten erworben werden.

Für die hungrigen Gäste gab es Kaffee und Kuchen. "Wir werden den Basar am Donnerstag, 6. Dezember, noch einmal in Schönwald aufbauen", versprach die Leiterin Karin Müller. "Bei der Adventsfeier der Senioren in den Räumen unter der Kirche wird sicher noch manches gekauft", zeigte sich die Kirchengemeinderätin überzeugt.