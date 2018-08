Triberg Mit Schwung in neue Ferienwoche

Triberg (rtr). "Pflasteraction" mit dem DRK-Ortsverein Triberg-Schonach heißt es am Montag, 27. August, 14 bis 17 Uhr. Die Kids sollen in diesem Programmpunkt mit Spaß und Freude an das Thema Erste Hilfe herangeführt werden. Sie erlernen verschiedene Techniken im Umgang mit Verbandsmaterial und wie man einen Notruf absetzen kann. Treffpunkt ist am DRK Depot Triberg, Obervogt-Huber-Straße 3. Das Angebot richtet sich an Teilnehmer im Alter von acht bis 15 Jahren, maximal 25 Kinder. Mitzubringen sind Getränke.

Ein Ausflug in den Europapark schließt sich am Dienstag, 28. August, an. Die Teilnehmer erwarten spektakuläre Achterbahnen und andere Attraktionen, magische Shows und jede Menge Spaß für Groß und Klein. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz Triberg um 6.45 Uhr, Rückkehr gegen 19.15 Uhr. Das Angebot richtet sich an die ganze Familie, Kinder unter 13 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen mitkommen. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 45 Personen. Mitzubringen sind wettergerechte Kleidung, Sonnenschutz, Verpflegung und Taschengeld. Die Busfahrt ist kostenlos, der Eintritt beläuft sich auf 42 Euro pro Person.

Die Landfrauen der Raumschaft Triberg laden am Mittwoch, 29. August, 14 bis 17 Uhr, zur Herstellung von Kräutersalz ein. Im Garten werden frische Kräuter gesammelt, diese werden anschließend abgezupft, gemörsert und mit Urmeersalz vermengt. Zum Schluss gibt es eine Verköstigung mit frischen Gemüsedips und alkoholfreier Kräuterbowle. Treffpunkt ist am Kurhaus Triberg, Luisenstraße 10, maximal zwölf Kinder. Mitzubringen sind ein Kindersitz für den Transport und, falls vorhanden, ein Mörser.