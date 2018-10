Triberg Mit Koffern und Rucksäcken an den Lago di Garda und nach Verona

Der Folgetag begann mit einem Aufenthalt in Riva del Garda. Der Urlaubsort am Nordufer des Gardasees wußte Schülern wie Lehrern mit kleinen Eiscafés und Geschäften zu gefallen, bevor es mit einem Katamaran nach Limone sul Garda ging.

Die Überfahrt bot allen die Möglichkeit den See und seine Umgebung aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

In das ursprüngliche Fischerdorf und etwas mehr als 1000 Einwohner zählende Limone sul Garda kommen während der Saison täglich etwa 10 000 Touristen. Beim Anblick der auf Terrassen angelegten Zitronenhaine, der Gässchen und Feinkostläden wurde deutlich, warum dem so ist. Auch die Schüler fanden Gefallen daran und deckten sich nicht zu knapp mit Zitronenprodukten ein.

Nach diesem Aufenthalt wurden alle von einem weiteren Katamaran eingesammelt und nach Malcesine gebracht. Kurz vor der Anlegestelle wurde ein weiterer Perspektivenwechsel möglich, denn von hier aus ließ sich jener Aussichtspunkt des Monte Baldos erspähen, von dem aus man bereits auf den See geblickt hatte.

In Malcesine wurden die Schwarzwälder von ihrem Bus erwartet, der sie an das verbliebene Ziel der Studienfahrt brachte: In die Stadt Verona. Bekannt als Schauplatz von Shakespeares "Romeo und Julia", für ihre Arena, die Piazza delle Erbe – in römischer Zeit das forum romanum und bis heute das pulsierende Herz von Verona –, ihren Domkomplex oder ihre vielen Shoppingmöglichkeiten. Auch dort durften die Schüler die mittelalterliche Altstadt erkunden, bevor man den Abend bei einem Pizzaessen ausklingen und das Erlebte Revue passieren ließ. Schließlich stand die Heimfahrt an Nicht nur die Rucksäcke und Koffer ließen nach Limone und Verona schwerer schließen als zuvor – im Gepäck hattenalle nun viele schöne Erinnerungen.