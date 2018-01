Triberg Mit dem Dampfross durch den Winter

Dennoch sei er sehr zufrieden mit den Weihnachtsfahrten. Bis zu 250 Karten seien pro Fahrt verkauft worden, sodass sogar ein zusätzlicher Wagen an den Zug angehängt wurde, um alle Fahrgäste unterzubringen. Zwischen 800 und 900 Interessierte hätten so über die Weihnachtstage an den Tunnelfahrten teilgenommen, schätzt der Stadtmarketingleiter. Arnold ist sich sicher, dass auch der Weihnachtszauber dazu beitrage. Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn starteten von Rottweil aus und brächten von dort aus auch schon Besucher mit zum Triberger Weihnachtszauber. "Die Stadt organisiert nach den Zugfahrten auch Shuttlebusse, die zum Weihnachtszauber fahren", schildert Arnold weiter.