Triberg Mit 320 Stundenkilometer in die Metropole unterwegs

Doch wie sich herausstellte, waren die nächsten vier Tage auch anderweitig für Erlebnisse und Überraschungen gut.

Nachdem man mit Höchstgeschwindigkeiten von gut 320 Stundenkilometer in die Großstadt hineingebraust war, kam schon der erste Kulturschock. Ein buntes Durcheinander von Farben und Linien auf einer Karte, die Auskunft über den Weg an den Zielort geben sollten, das Métro-Netz. Ausnahmsweise waren die Schüler mehr als nur etwas erleichtert über die Anwesenheit der mitgereisten Lehrer. So überließ man ihnen gerne die Aufgabe, Wege auszumachen und diese dann auch zu finden.

Endlich am Hotel angekommen, wurden sogleich die Sachen gepackt und die ersten Erlebnisse in der Stadt gesammelt. Die Champs- Elysées, der Arc de Triomphe, die Opéra Garnier und die Galeries Lafayette mit ihrer Terrasse und damit einem super Blick über Paris wollten natürlich gesehen werden. Doch damit nicht genug, am Donnerstag begann der Tag mit einem Besuch des Eiffelturms. Nach zahlreichen Bildern ging es dann zum Louvre, der neben der Mona Lisa mehr als nur ein bisschen Zeitgeschichte zu bieten hatte. Tags darauf brach die Gruppe auf, um sich zunächst Les Halles anzusehen und dort gab es dann auch das heißersehnte Shopping. Voll bepackt ging es zum Centre Pompidou, einem Museum für zeitgenössische Kunst.