Triberg Millionen Lichter beim Weihnachtszauber

Als "The Awesome Ministers" haben sich drei junge Männer den großen Rock- und Popklassikern der vergangenen 40 Jahre verschrieben. Unplugged, nur mit Gitarrenbegleitung und Cajon, setzten sie musikalische Maßstäbe. Den musikalischen Geist des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt, Simon & Garfunkel, versprühte die Formation Graceland. Begleitet von einem erstklassigen Streichensemble sorgten Thomas Wacker und Thorsten Gary für Gänsehautmomente bei Klassikern wie "Mrs. Robinson" und "The Sound of Silence". Mit The Golden Voices of Gospel, dem Kuhglockenduo Anita und Maik sowie dem Schwarzwald-Quintett verbreiteten am Eröffnungstag zudem treue Weihnachtszauberkünstler musikalische Festtagsstimmung.

In der Kinderwelt kommen die kleinen Besucher auf ihre Kosten. Bei Puppentheater, Märchenerzählerin und der rasanten Bikeshow von Radkünstler Daniel Rall erlebten die Kleinsten ihren ganz eigenen Weihnachtszauber.

Der Winterzauber findet am Mittwoch, 27. Dezember, von 15 bis 21 Uhr statt. Höhepunkte im Kurhaus und auf der Naturbühne: Sandy Rose, Bauchredner Tobias Gnacke, Drum Stars, Rebecca Weisser, Los Talismanes. In der Kinderwelt: Puppentheater, Märchenerzählerin, Bike-Show mit Daniel Rall. Wasserfallbühne ab 17.30 Uhr: Feuershow mit Hannes Schwarz.