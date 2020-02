Triberg Mehrere Verletzte bei Unfall auf B 500

Triberg - Der neuerliche Wintereinbrauch wurde am Aschermittwoch so manchem Verkehrsteilnehmer in der Region zum Verhängnis. Auf schneeglatter Straße unternahmen einige Fahrzeuge eine unfreiwillige Rutschpartie. Gegen Mittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 500 in der Wallfahrtkurve in Triberg.