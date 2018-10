Triberg Maschinen für den Technikbereich

Raumschaft Triberg. Eine großzügige Spende erhielt jetzt die Realschule Triberg, zwei wertvolle Maschinen für den Technikbereich.

"Normalerweise geht unsere Spende an eine soziale Einrichtung. In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, den Technikunterricht der Realschule zu unterstützen", erklärte Felix Hörmann vom Meister-Team, einem Zusammenschluss von zehn Handwerksbetrieben der Region. "Da ich Christof Duffner ganz gut kenne, habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen und so erfahren, was er gerne hätte", zeigte Hörmann auf. Nicht ganz ohne Hintergedanken, ist doch inzwischen jeder Handwerksbetrieb froh, gute Auszubildende zu bekommen. Der Techniklehrer hatte dabei die Wahl, welche Maschinen er gerne hätte. Für eine so genannte Teller-Schleifmaschine und eine hochmoderne Ständerbohrmaschine mit Lasereinrichtung hatte der sich letztlich entschieden – und das Meister-Team lieferte. Es sollte schließlich etwas auf das Handwerk bezogenes sein, was die Schule erhalten sollte.

Nun war es soweit, die Maschinen wurden übergeben und gleich angeschlossen. Bei der Übergabe der Maschinen an die Realschule dabei waren vom Meister-Team: Martin Wolber, Martin Spath, Harry Hiepler, Felix Hörmann, Berthold Kürner, Sebastian Kempf und Andreas Scheuermann.