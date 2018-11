Triberg Martinsfeiern mit Umzügen stehen an

In Nußbach ist am 11. November um 18 Uhr die Martinsfeier in der Pfarrkirche, anschließend der Martinsumzug zur Turnhalle. Danach werden im Pfarrsaal Martinspunsch und heiße Würste angeboten, zugunsten von Las Torres.

Am Montag, 12. November, folgt in Triberg um 18.15 Uhr die Martinsfeier in der Stadtkirche, anschließend ist der Martinsumzug zum Kurhaus (über Marktplatz, Schul- und Luisenstraße). Bei schlechtem Wetter finden die Feier und der Umzug nur in der Stadtkirche statt.

In Schonach beginnt am 12. November um 17.30 Uhr die Martinsfeier in der Pfarrkirche, anschließend ist der Martinsumzug zum Kurpark. Verbunden damit ist eine Spendenaktion für den Tafelladen in Triberg.