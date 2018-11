Triberg "Marnie" setzt Opernreihe fort

Am Samstag, 10. November, um 19 Uhr wird die Opernreihe mit "Marnie" fortgesetzt. Angesiedelt in den 1950er-Jahren geht es um eine schöne, junge und geheimnisvolle Frau, die verschiedene Persönlichkeiten annimmt. Der Librettist schafft eine cineastische Welt um diese berauschende, erheiternde Geschichte über Täuschung und Verleumdung, die auch Alfred Hitchcock zu seinem berühmten Film inspirierte.

Mit seiner packenden Sicht auf die Novelle präsentiert Komponist Nico Muhly seine zweite Auftragsarbeit für die Metropolitan Opera. Die in New York geborene Mezzosopranistin Isabel Leonard singt die rätselhafte Marnie und Bariton Christopher Maltman ist der Mann, welcher sie verfolgt. Es gibt eine Pause, in der das Kinoteam Getränke und Snacks bereit hält. Ende ist etwa 22.20 Uhr.

Diese Saison präsentieren die Kronenlichtspiele Triberg zudem die größten Klassiker live aus dem weltberühmten Bolshoi Ballett. "Wir freuen uns sehr", sagt Kinobetreiber Anton Retzbach, "dass wir unseren Gästen diese einzigartigen Aufführungen des Bolshoi Balletts wieder anbieten können." Start ist am Sonntag, 11. November, um 16 Uhr mit dem romantischen, neu inszenierten Meisterwerk "La Sylphide".