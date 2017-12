Triberg Mangelnde Nachfrage im Trauercafé

Raumschaft Triberg. Dies teilt die katholische Pfarrgemeinde "Maria in der Tanne" in ihrem jüngsten Pfarrbrief mit. "An dieser Stelle möchten wir den Teilnehmerinnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken und sie darauf hinweisen, dass das letzte Treffen am Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr im Wallfahrtspfarramt stattfindet", so Gemeindereferentin Birgit Kurzbach, Telefon 07722/ 8 68 96 02 und Pfarrsekretärin Susi Wehrle, 07722/53 13. "Selbstverständlich stehen wir im Bedarfsfall für Einzelgespräche weiterhin zur Verfügung", betonen die beiden Ansprechpartnerinnen.