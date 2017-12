Triberg Mal temperamentvoll, mal besinnlich

Nach einer kleinen Pause, in der die Schüler der Klasse 6b mit ihren Eltern die Gäste bewirteten, wurde von der Klasse 5a die Weihnachtsgeschichte vom Engel Fidor vorgelesen. Nach der Erzählung von Andrea Schober rettet der Engel die Menschen vom Weihnachtsstress. Er sorgt dafür, dass unter den Christbäumen keine Computer, Handys und Markenartikel liegen, sondern Weihnachtsgebäck, Schokolade und andere Kleinigkeiten.

Unter der Leitung von Klassenlehrerin Christine Nagel spielten anschließend die Schüler der 5a mit Begeisterung das zeitgenössische Theaterstück "Brunos Weihnacht."

Dem Jugendlichen, der die Hauptrolle spielt, sind die Geschenke an Weihnachten am allerwichtigsten. Als der Vater seinem Sohn erklärt, dass der Wunschzettel keine Bestellliste ist, will sich der Junge rächen. Bruno versteckt sich auf dem Dachboden, damit seine Eltern ohne ihren einzigen Sohn den Heiligen Abend feiern müssen. Da er sich aber langweilt, bestellt er per Handy seine Freunde auf den Speicher. Doch dort erleben die Kinder kein Weihnachtsfest, sondern zunächst einmal lernen sie drei Monster kennen, nämlich ein altes Telefon und zwei aussortierte Handys. Im Gespräch mit den abenteuerlichen Gestalten erkennen die Jugendlichen, was wirklich im Leben wichtig ist. "Hey Leute, halt! Wir setzen diese Feier jetzt in unserem Wohnzimmer fort", rief Bruno seinen Freunden zu. Damit machte er seinen Eltern die größte Freude, denn sie hatten sich schon Sorgen um ihren verlorenen Sohn gemacht.

"Nun ist die Geschichte aus und ihr könnt gehen jetzt nach Haus", hieß es zum Abschluss. Aber vorher klang noch der moderne spanische Weihnachtssong "Feliz Navidat" mit dem Wunsch "Frohe Weihnachten" durch den Raum, und alle Gäste stimmten in den Gesang mit ein. Die Musiklehrerin Irina Hilser hatte sämtliche Lieder und auch die Musikstücke mit den Schülern eingeübt.