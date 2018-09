Triberg (hjk). Die Geschwindigkeitsanzeige am Boulevard in Höhe der Toilettenanlage funktioniert nun durch eine technische Umstellung dauerhaft, klärte Bürgermeister Gallus Strobel die Ratsmitglieder wie die anwesenden Bürger in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Mike Mauscherning (SPD) veranlasste das dazu, nach dem Blitzer in Nußbach zu fragen, dieser nämlich funktioniere nicht. "Wie schon zuvor ist dort die Radaranlage nicht dauerhaft eingebaut, sondern rollierend mit zwei weiteren Standorten im Kreis", erfuhr er. Zusätzlich forderte Mauscherning für die Rohrbacher Straße öfter mal eine Geschwindigkeitskontrolle, vor allem bergauf werde gerne gerast. "Das ist in der anderen Richtung nicht anders", ergänzte ein Bürger.