Triberg Lokomotiven-Star wird erwartet

Triberg (rtr). Im zweijährigen Rhythmus findet diese beliebte Veranstaltung nun seit 2014 in Triberg, dem "Mittelpunkt" der Bergstrecke zwischen Hornberg und St. Georgen, statt. Die Schwarzwaldbahn-Tage beginnen am Samstag, 15. September, um 11 Uhr und dauern bis 18 Uhr. Am Sonntag dauert die Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr. So geht es los: Empfangen werden die Gäste mit der ausgestellten historischen Dampflok der Baureihe 50 auf dem Bahnhofsvorplatz in Triberg. Mehrere Dampfsonderzüge in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnfreunden Zollernbahn fahren an diesen Tagen von Triberg nach Hornberg und wieder zurück. So viel zahlen die Gäste: Die Fahrten werden kompetent moderiert. Der Fahrpreis liegt bei zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Der Dampfsonderzug fährt jeweils um 11.45, 13.45 sowie um 15.45 Uhr in Triberg ab.

Auch der historische rote Schienenbus ist an diesem Tag im Einsatz. Angeboten werden pro Tag mehrere Fahrten von Triberg nach St. Georgen und zurück. Das Besondere an diesen Fahrten ist die Rundumsicht im Schienenbus. Für Erwachsene kostet die Fahrkarte acht Euro, für Kinder vier Euro. Die Abfahrtszeiten des roten Schienenbus sind um 11.50, 13.50 sowie um 15.50 Uhr vom Bahnhof Triberg. So sehen die Stars aus: Auf Gleis drei gibt es für alle großen und kleinen Eisenbahn-Fans eine "Lok-Parade". Gezeigt werden aktuelle und historische Lokomotiven, die unter Anleitung von Fachpersonal auch besichtigt werden können. So werden an diesen Tagen die Elektro-Lokomotiven verschiedener Baureihen zu sehen sein, unter anderem Schnellzug- und Güterzuglokomotiven der Baureihen 110, 146 sowie E40 und E69. Auch jeweils eine Diesellokomotive der Baureihe 212 sowie 218 werden ausgestellt.

Der Star unter den Lokomotiven wird eine E-Lok der Baureihe 103 sein. Diese schwere Schnellzuglok wurde in den Jahren 1965 bis 1974 gebaut und läutete ein neues Zeitalter der damaligen Deutschen Bundesbahn ein. Darüber hinaus erwartet die Besucher auch eine Gast-Lokomotive aus dem Ausland mit der Baureihe 485 der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn BLS, der größten Privatbahn der Schweiz. So sieht’s von innen aus: Alle Loks können auch von Innen besichtigt werden. Dafür steht Lok-Personal zur Verfügung. Interessierte Besucher können an einer kurzen Führerstandmitfahrt teilnehmen und erleben so die Schwarzwaldbahn einmal aus Sicht eines Lokführers. So sieht’s am Bahnhof aus: Im Bahnhof selbst ist im Rahmen einer Schwarzwaldbahn-Ausstellung ein kleines Kino eingerichtet, in dem ohne Unterbrechung unter anderem Führerstandmitfahrten auf der Schwarzwaldbahn und weitere Bahn-Präsentationen zu sehen sind.