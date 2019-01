Triberg Lobeshymnen für Manfred Kuner

Triberg. Mit dem Lied "My way" von Frank Sinatra umrahmte die Gruppe "Wombats unplugged", gesanglich begleitet von Andy Hör, die Feier. Für seinen Einsatz innerhalb der Bankengruppe wurde Kuner mit goldenen Ehrennadel der baden-württem- bergischen Genossenschaftsbanken geehrt. Martin Heinzmann, neuer Vorstandsvorsitzender der Volksbank Mitttlerer Schwarzwald, begrüßte 250 geladene Gäste und besonders auch Kuners Familie, die in der Vergangenheit oftmals auf ihn verzichten musste.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Otto Bonath ging intensiv auf die berufliche Laufbahn des Neu-Pensionärs ein (siehe Info). "Der Kapitän geht von Bord, eine Ära endet", erkannte Bonath. Ein Glücksfall für die Bank sei er gewesen, der stets auf der Basis des "ehrbaren Kaufmanns" gearbeitet habe. "Er hat eine ausgeprägte Kundennähe gelebt und stets Entscheidungen mit Weitblick getroffen", wusste er. Die bestmögliche Einstufung "seiner" Bank sei Kuner stets wichtig gewesen. Verglichen mit einem Restaurant seien dies im Gault Millau 19,5 Punkte, im Michelin drei Sterne. Sicherlich etwas gelitten habe dabei die Zeit für seine Frau Gaby.

Darüber hinaus habe Kuner sich sowohl sozial als auch ehrenamtlich stark eingebracht und sich stets zu seiner Heimat bekannt, wusste Marija Kolak, Präsidentin im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Stets bodenständig und anpackend sei er gewesen, dabei immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur in seiner Heimat, sondern vor allem auch in der Banken-Gruppe habe er sich höchsten Respekt erarbeitet.