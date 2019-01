Triberg Lobeshymnen für Manfred Kuner

Triberg. Mit einem Song, den Manfred Kuner durchaus als sein Lebensmotto betrachten könnte, schickten ihn die Schonacher Wombats unplugged, gesanglich begleitet von Andy Hör, endgültig in den Ruhestand: "My Way" von Frank Sinatra. Für seinen Einsatz innerhalb der Bankengruppe wurde er mit goldenen Ehrennadel der baden-württembergischen Genossenschaftsbanken geehrt.

Begrüßt wurden rund 250 Weggefährten von Kuners Nachfolger Martin Heinzmann, der auch ganz besonders dessen Familie begrüßte, die oftmals auf ihn verzichten musste.

Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Otto Bonath ging intensiv auf die berufliche Laufbahn des Neu-Pensionärs ein: Begonnen habe diese damit, dass ihm sein damaliger Chef in der Volksbank am 1. September 1970 erklärte, wie er künftig erscheinen sollte: Krawatte und Jackett würden nur auf Anweisung abgelegt – die Haare dürften sofort kurz getragen werden.