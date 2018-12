Triberg Lichterglanz direkt am Wasserfall

In kleine Teams eingeteilt waren die Helfer am Wochennde am großen Christbaum, am oberen Wasserfall und im Kinderland tätig. Zur guten Laune trug auch Daniel Rall bei. Der ausgebildete Zimmermann unterstützte Markus Kienzler bei der Dekoration der großen Tanne und wird als Fahrradkünstler wieder im Kinderland aktiv werden.

Tribergs Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold versicherte den Organisatoren die umfassende Unterstützung der Stadt Triberg und des Bauhofes.

Von Beginn an kann die TWZ-Event GmbH von Rainer Huber und Thomas Weisser, die den Weihnachtszauber organisiert, vor allem bei Geländepacht und Verkehrsfragen auf städtischen Beistand zählen. Direkt profitierte die Stadt Triberg, als sie rückwirkend das Prädikat "Best Christmas City" vom Dachverband Stadtmarketing erhielt, vom Weihnachtszauber. Außerdem ist das festliche Event, und damit auch die Stadt Triberg jedes Jahr in den Medien präsent, bestätigte Nikolaus Arnold.

Bis in diesem Jahr die Lichter am Ersten Weihnachtsfeiertag angehen, bleibt den Helfern noch viel zu tun. Axel Hübner, der vom ersten Zauber an dabei ist, schockt da nichts mehr. Vor 15 Jahren hatte ihn Schwager Rainer Huber angesprochen, ob mal Lust hätte, etwas auszuprobieren. Hatte er und so erlebte Axel Hübner, wie der Weihnachtszauber aus einem ganz kleinen Kreis zu dem großen Event der Million Lichter wurde, das die Leute überregional anzieht und ein fantastisches Programm bietet, das die Besucher in eine außergewöhnliche Stimmung versetzt.