Triberg Leonie Dold bei "Das große Backen – Die Profis"

Viele Fernsehkameras setzen die Kandidatin unter Druck

Bewertet wird das Ergebnis von einer Fachjury. Für Leonie Dold ist die Teilnahme an der TV-Backshow nicht der erste Wettbewerb. 2016 hat die Konditorin an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen und belegte dort den dritten Platz. Die TV-Show unterschied sich von anderen Wettbewerben in einem Punkt jedoch ganz wesentlich. "Überall waren Fernsehkameras. Das setzte einen ziemlich unter Druck. Denn jeder Fehler wurde festgehalten und kann im TV verwendet werden."

Die TV-Aufzeichnungen fanden bereits im Februar statt. Ob sie am Ende tatsächlich den Goldenen Cupcake in den Händen halten wird, darf sie natürlich nicht verraten, um die Spannung bei den Fernsehzuschauern zu halten.

Die Sendung wird Leonie Dold von zuhause aus verfolgen

Wenn "Das große Backen – Die Profis" an den kommenden Sonntagen im Fernsehen ausgestrahlt wird, wird Leonie Dold natürlich zuhause sitzen und die Sendungen verfolgen. "Ich werde mir das mit Freunden und über Videochat mit meiner Kollegin Emily ansehen, die in der Nähe von Dortmund lebt. Ich bin schon sehr gespannt, was alles in die Sendung reingeschnitten wurde und wie wir im Fernsehen rüberkommen", sagt die junge Konditormeisterin im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.