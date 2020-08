Triberg Leerstehende Fabrik in Innenstadt brennt

Ein 27-jähriger Arbeiter war dabei, Metallgegenstände aus einem leerstehenden Fabrikgebäude auszubauen. Bei Flexarbeiten an einer Maschine geriet diese in Brand. Der Mann versuchte noch, den sich ausbreitenden Brand an der Maschine zu löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Den Schaden am Gebäude schätzte die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Der Feuerwehreinsatz hat für großes Aufsehen gesorgt, in der Triberger Innenstadt herrschte am Vormittag reger Einkaufs- und Tourismusbetrieb.