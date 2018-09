Triberg "Lebensweisheiten" mit einer amüsanten Note

Triberg. Neue Staffel in der Reihe Seniorenkino Es geht weiter am Donnerstag, 20. September, um 14 Uhr mit "Die Schti’s in Paris" Valentin (Dany Boon) ist der größte Star der Pariser Architekturszene. Mit seiner Frau verkehrt er in der High Society. In Wirklichkeit macht Valentin allen schon seit langem etwas vor: Er behauptet, vom iranischen Schah abzustammen, doch er kommt aus dem ärmlichen Norden – er ist ein Schíti. Um Mutters Geburtstag zu feiern fahren alle nach Paris. Da ist Chaos und Streit natürlich vorprogrammiert.Die Wahrheit kommt ans Licht. Aber echte Familienbande kann nichts trennen. Am Ende bekennt er sich zu seiner Herkunft und spricht auch wieder Schti Eine herzerfrischende Komödie mit liebenswert schrulligen Figuren, lustige Situationskomik, sowie wortwitzigen Dialogen