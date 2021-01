Triberg Lastwagen rutscht und landet im Graben

Schon in den frühen Morgenstunden des Donnerstags haben die vorherrschenden winterlichen Straßenverhältnisse erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen und vereinzelt auch zu Verkehrsunfällen geführt. So kam beispielsweise auf der Bundesstraße 33 zwischen Triberg und St. Georgen ein Richtung Triberg fahrender Lastwagen in einer scharfen Rechtskurve auf der Sommerauerstraße in Nußbach von der Fahrbahn ab und rutschte am linken Fahrbahnrand gegen die Leit­planke. Dort blieb er seit etwa 5 Uhr schräg am Fahrbahnrand im Graben stehen.