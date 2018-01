Triberg (ec). Einen Bauantrag zum Neubau eines Lagergebäudes in der Schlachthausstraße durch Irene King lag dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor. Demnach soll dort ein Lagergebäude in zweistöckiger Stahlbetonkonstruktion errichtet werden. Das Dach soll im vorderen Bereich in einer Holzkonstruktion als Satteldach mit Ziegeleindeckung und einer Dachneigung von 33 Grad gebaut werden. Im hinteren Bereich soll ein Flachdach entstehen. Das Gebäude hat eine Länge von rund 26,5 Meter und eine Breite von rund acht Meter. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag einhellig zu.