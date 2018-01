Triberg Kurtaxe in Triberg wird ab Mai erhöht

Aufgrund der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen wurden 2016 erstmalig über 200 000 Euro an Kurtaxen vereinnahmt. Mit der geplanten Erhöhung könnte man somit mit Mehreinnahmen von rund 40 000 Euro rechnen. Da nun eine weitere Erhöhung 2018 eingeführt werden soll, könne man somit mit rund 25 000 Euro Mehreinnahmen rechnen. Eine entsprechende überarbeitete Satzung legte die Verwaltung dem Gremium vor, nachdem nun in allen drei Kurbezirken (Triberg, Nußbach, Gremmelsbach) die gleichen Kurtaxe-Sätze gelten, wurden die Kurbezirke aufgehoben.

Insgesamt, so fasste Bürgermeister Strobel zusammen, würde Triberg seinen Gästen sehr viel bieten. Das ginge sogar soweit, dass man Eintrittsgarten für das Bergwerk Grube Wenzel und Liftkarten für die Lifte in der Umgebung für die Gäste kaufe.

Eine Erhöhung sei also gerechtfertigt. Dem schloss sich auch Gerd Wiengarn an. Allerdings bemängelte er, dass die Umstellung zum 1. Juli also mitten in der Saison, kommen soll. Hilfreich wäre, wenn die Umstellung in der Nebensaison umgesetzt würde. Strobel schlug vor, die Erhöhung aus diesem Grund schon zum 1. Mai vorzunehmen. Dem konnte das Gremium folgen, stimmte für die Erhöhung zum diesem zeitpunkt und die Änderung der Kursatzung.