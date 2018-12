Triberg Kummer und Leid statt Steppen-Idylle

Viel Kummer entsteht in afrikanischen Ländern oftmals wegen mangelnder Hygiene. Dem entgegen zu wirken ist ein wichtiges Anliegen der Entwicklungshilfe aus westlichen Ländern.

Triberg/Kenia. Dabei gehört der Bau von Brunnen ebenso dazu wie auch der Bau hygienischer Toilettenanlagen mit Waschgelegenheit inzwischen zum Standard. Leider wird das nicht überall erreicht, weil an manchen Orten schlicht keine Entwicklungshilfe geleistet wird.

Stefanie Kern aus Triberg ist eine von zwei Studentinnen, die ein Praktikum in einem der Slums Kenias absolvierten. Sie waren dabei Gäste und Helferinnen des mildtätigen Vereins Uhuru. Im Zuge ihrer dortigen Arbeit mit Straßenkindern und Kindern aus dem spendenfinanzierten Slum-Kindergarten haben sie einen Aufruf gestartet. Denn – die 126 Kindergartenkinder haben aktuell nur eine Toilette zur Verfügung. Und – die ist nicht funktionstüchtig, hat keinen Sichtschutz und – wie Stefanie kern betont, ist in keiner Weise hygienisch. Dabei sei gerade in den Slums Hygiene wichtig und speziell für Kinder lebensnotwendig, um Erkrankungen wie beispielsweise Cholera oder der Ruhr vorzubeugen.