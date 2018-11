Triberg "Ku-Guck" sagt tschüss

Sobald die finanzielle Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg für das Kinder- und Familienzentrum in Triberg ausläuft, werden die bisher jährlich in den "Ku-Guck" investierten 10 000 Euro für das neue Kinder- und Familienzentrum Mariengarten verwendet, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Die Abschiedsfeier im Familientreff ist bereits nächste Woche am Freitag, 23. November, ab 15 Uhr anberaumt. "An diesem Tag sagt der ›Ku-Guck doch mal vorbei‹ tschüss...", teilt Leiterin Ute Knör von der Kinder- und Jugendhilfe der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn mit. "Alle Gäste sind zu Essen und Trinken eingeladen. Wir freuen uns auf Besucher".

Tags darauf, am Samstag, 24. November, veranstaltet der "Ku-Guck" einen Hausflohmarkt ab 13 Uhr, bei dem Triberger Möbel, Geschirr, Dekoartikel und mehr gegen eine Spende erworben werden können.