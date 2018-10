Triberg Kritische Stimmen zu Bauvorhaben

Änderungen notwendig

Dies würde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans voraussetzen, in dem keine Bebauung vorgesehen ist, informierte Bürgermeister Jörg Frey. Im Bebauungsplan sei an dieser Stelle eine private Grünlandfläche festgesetzt. Außerdem wies Frey darauf hin, dass das Gelände als Überflutungsgebiet eingetragen sei. Andererseits betonte er, dass er die Gründe des Bauherren sehr gut nachvollziehen könne, zumal der Unterstand von der L 109 nicht groß in Erscheinung treten würde. Von Seiten der Gemeinde lägen auch noch alte Pläne vor, die eine Einmündung der Wiesenstraße unterhalb des Bauhofes in die L 109 vorsehen. Diese wären, würde der Unterstand errichtet, nicht mehr umsetzbar.

Duldung als Option