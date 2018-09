Triberg Kraft und innere Ruhe statt schweißtreibender Fitness

Der Kurs "Präventive Wirbelsäulengymnastik" beginnt am Montag, 17. September, und am Donnerstag, 20 September, wieder. Der Kurs beinhaltet Kraft- und Entspannungsübungen für die Wirbelsäule, Stärkung der Rücken-, Bein- und Bauchmuskulatur durch Core-Training, Faszien-Training, Verbesserung der Haltung, Tipps für richtiges Verhalten zu Hause und am Arbeitsplatz, Präventionsmaßnahmen für Arthrose und Osteoporose.

Der Montagskurs findet von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Der Donnerstagskurs von 8.30 bis 9.30 Uhr. Handtuch und dicke Socken sind mitzubringen. Die Kosten für 15 Termine belaufen sich auf 65 Euro.

Ab Dienstag, 18. September und Donnerstag, 20. September, beginnt der Kurs "Yoga für jeden" für Jung und Alt, für Frau und Mann sowie für Anfänger und Fortgeschrittene. Dynamische und statische Übungen trainieren Muskeln und Gelenke für mehr Beweglichkeit, Kraft und Kondition. Atemübungen helfen bei der Stressbewältigung im Alltag und führen zu mehr Gelassenheit. Mit Entspannungs- und Meditationsübungen bleibt man geistig fit, findet Zeit und Ruhe nach innen zu gehen und bei sich anzukommen. Der Kurs beginnt am Dienstag jeweils um 19.30 Uhr und am Donnerstag um 19 Uhr im Kurhaus Triberg und dauert eineinhalb Stunden. Benötigt werden eine Decke, eventuell ein Kissen, bequeme Kleidung und warme Socken. Die Teilnehmergebühr für zehn Abende beträgt 65 Euro.