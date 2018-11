Triberg Kräftige Puten auch ohne Antibiotika

Auffallender als die beiden Rinder, die derzeit noch auf der Wiese zugange sind, ist das zweite Standbein der Landwirtschaft auf dem Hummelhof. Auf mehrere Herden verteilt tummeln sich noch einige Dutzend weiße Puten auf den Wiesen. Sie werden zu unterschiedlichen Zeiten schlachtreif. Das Besondere an den Puten im Holz ist die Fütterung, wie Hummel betonte. "Wir haben am Anfang das handelsübliche Futter verwendet; wenn man dieses Futter gibt, bläst das die Vögel in drei Monaten zur Schlachtreife auf. Wir haben dann die Inhaltsstoffe angeschaut und uns entschlossen, unser Futter selbst herzustellen", klärte er die vielen Besucher auf.

Am Anfang ein spezielles Granulatfutter, das immer mehr leicht gequetschten Weizen enthält, bis nur noch letzterer verfüttert wird, stellt die jetzige Fütterung dar. "Nun brauchen die Puten volle fünf Monate zur Schlachtreife. Zudem sind sie nicht mehr ganz so schwer, aber wir merken auch eines: Die schnell gemästeten Tiere konnten am Ende kaum noch laufen, nach ein paar Schritten mussten sie sich niederlassen. Jetzt haben Muskeln, Knochen und Sehnen Zeit, mitzuwachsen und die schlachtreifen Puten laufen bis zur Schlachtung hervorragend – was auch der Fleischqualität zugute kommt", wusste Hummel zu berichten.

Zum Schluss der Hofführung konnten die Besucher noch einen Blick ins Kühlhaus werfen. "Mehr als 110 Tiere kommen bei uns eigentlich nicht auf den Hof. Wir wollen den Überblick behalten, zudem muss das auch zeitlich händelbar sein", räumte er ein. Zudem könne er bei seiner Art der Haltung auf den Einsatz von Antibiotika verzichten.

Weil er Teil der Bauerngartenroute ist, zeigten sich viele Besucher auch sehr interessiert an dem sehenswerten Garten von Manuela Hummel – auch wenn sie über ihn an diesem Tag alles andere als glücklich war. Die anhaltende Hitze und Trockenheit sowie ein Sturm kurz zuvor hätten ihm arg zugesetzt. Zudem sind im Frühjahr Junikäfer in ungeahnter Zahl über ihn hergefallen, bedauerte sie.

Dennoch stellten viele der rund 80 Besucher noch immer bewundernd fest, dass sie aus den nur wenig mehr als 100 Quadratmetern Fläche Unglaubliches herausholt – und dabei die Samen für das Folgejahr auch noch weitgehend selbst erzeugt. Was in diesem Jahr ungewöhnlich erfolgreich gekommen war, seien Tomaten in Hülle und Fülle. Erstaunlich war auch die Blütenpracht, obwohl Manuela Hummel einräumte: "Viele Herbstblumen sind nicht so erschienen wie sonst, vor allem die Astern lassen sehr zu wünschen übrig", stellte sie bedauernd fest.

Sie sei mit dem Garten ihrer Oma aufgewachsen. Und als sie dann ins Holz zogen, habe ihr dieser doch sehr gefehlt. Später seien sowohl die Oma als auch deren Garten ebenfalls ins Holz gekommen. Obwohl sie selbst alles andere als eine gelernte Gärtnerin ist, scheint sie wohl einen grünen Daumen zu haben. Selbst wenn der Garten durch äußere Umstände etwas gelitten haben mag, sieht man selten einen solch schönen Garten, der bei aller Liebe zum selbst erzeugten Salat oder Gemüse auch eine unglaubliche Vielfalt an Blumen beherbergt.

Am Ende hatten die Besucher noch Gelegenheit, sich dem neuesten Projekt der Hummels zu widmen. Im einstigen Stall können bis zu 40 Gäste Platz finden. Regelmäßig bieten die Hummels die Möglichkeit, ein Bauernhoffrühstück oder einen Brunch zu genießen, mit Erzeugnissen des Hofes sowie befreundeter Landwirte. Hier gab es am Tag der "Gläsernen Produktion" leckere hausgemachte Kuchen und Kaffee.

Und so mancher Besucher ließ sich von Günter Hummel in seine Listen eintragen, um irgendwann einmal entweder Rindfleisch oder Pute zu bekommen – gerade für Letztere gibt der Halter eine Wartezeit von bis zu zwei Jahren an. Begleitet wurde der Nachmittag von Birgit Schwarzmeier vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen.