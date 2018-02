Triberg Konfettiball: Party bis zum Morgengrauen

Mittlerweile geht es jedoch auch in Nußbach nicht ohne Security. Schon am Eingang sorgten starke Männer dafür, dass trotz Riesenandrang alles ruhig abging. Und zum Ladenschluss der "unbegleiteten U18" brachten sie diese auch zügig zum Ausgang. Doch zuvor war es endlich soweit: Zunächst versorgten zwei Mitglieder der Zunft die Klimaanlage mit reichlich weißem Konfetti, dann nahmen weitere die Sache in die Hand: Sackweise brachten sie Konfettis in Umlauf.

Geöffnet war die Party noch bis in die frühen Morgenstunden, doch bis die letzten Partygänger draußen waren, ging es für die heimischen Narren bereits zum "Katerfrühstück" im Sportheim.