Raumschaft Triberg. Der VHS-Kochkurs "No Carb – Kochen ohne Kohlenhydrate" unter der Leitung von Kerstin Volkammer findet ab 9. Juni statt. Die ausgebildete Hauswirtschaftlerin und Diplom-Ingenieurin (Fachhochschule) für Ernährungs- und Haushaltstechnik leitet diesen neuen Volkshochschulkurs. "Wir nehmen täglich viel zu viele Kohlenhydrate auf, und dies beeinträchtigt unsere Gesundheit nachhaltig." Daher sei es sinnvoll, so oft als möglich eine Mahlzeit mal ohne diese Dickmacher zuzubereiten. Gemeinsam werden die Teilnehmer sich an schmackhafte und sattmachende Gerichte heranwagen, die komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Eine kulinarische Reise durch Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst steht bevor. Vorlieben der Kursteilnehmer werden berücksichtigt. Der Kurs beginnt am Samstag, 9. Juni, umfasst fünf Termine und findet von 9 bis 12 Uhr in der Küche der Realschule Triberg (Zimmer 110) statt. Schürze, Geschirrtücher und Aufbewahrungsbehälter für Reste sollten mitgebracht werden. Die Gebühr beträgt 30 Euro, die am ersten Kurstag zu bezahlen sind. Die Lebensmittelkosten werden gesondert abgerechnet. Ein Kurs findet ab acht Teilnehmern statt. Kommt ein Minikurs mit sechs oder sieben Teilnehmern zustande, erhöht sich die Gebühr um jeweils fünf Euro. Anmeldung bei der VHS-Triberg, Janice Ketterer, Telefon 07722/ 95 32 52, Fax 07722/ 95 32 23, E-Mail Janice.Ketterer@triberg.de.