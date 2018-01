Triberg Kleiner Verein will Fahrt aufnehmen

Triberg. Ziel des Vereins ist es, das Lernumfeld und die Lernmöglichkeiten in der Triberger Bildungseinrichtung zu fördern. Nachdem im ersten Jahr mit der Beteiligung beim Nikolausmarkt im Park des Parkhotels Wehrle und einer Tombola beim verkaufsoffenen Sonntag nur zwei kleine Aktionen zu Gunsten des Vereins organisiert wurden, will der Verein um seinen Vorsitzenden Günther Möckesch in diesem Jahr richtig Fahrt aufnehmen.

So ist angedacht, das Stadtfest mit einem Flohmarkt zu bereichern, außerdem wolle man die Einschulungsfeier nutzen, um auf den Verein aufmerksam zu machen. Die wiederholte Beteiligung beim Nikolausmarkt und beim verkaufsoffenen Sonntag des Forums Handel und Gewerbe Triberg im März steht ebenso auf dem Plan.

Trotz enger Planungsphase will das Vereinsteam außerdem für die anstehende Fastnacht eine kindgerechte Veranstaltung organisieren.