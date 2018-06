Triberg Kleiner Puffer an Plätzen für Zuzüge oder Rückstellungen

Die Anpassungen der Elternbeiträge orientierten sich weitgehend an den Empfehlungen des Städtetages, so Strobel, eher lägen sie leicht darunter. So kostet die Regelgruppe in St. Anna, Mariengarten oder St. Sebastian bei 30 oder 33,5 Stunden je Woche bei Einkind-Familien 124 Euro (derzeit 121 Euro), bei zwei bis vier Kindern fällt dieser Beitrag auf 95, 63 und 21 Euro. Bei Kindern unter drei Jahren steigt der Beitrag dazu auf 186(143, 95, 32) Euro. In der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (St. Anna) mit 32,5 Stunden beträgt der künftige Beitrag 168 (129, 85, 28 Euro). Deutlich teurer wird dabei der Beitrag für U3-Kinder mit 252 Euro (vorher 230 Euro), respektive 194 bei Familien mit zwei Kinder (128, 42 Euro für Mehrkindfamilien). In der Ganztagsgruppe 44,5 Stunden je Woche) im Mariengarten liegt der Beitrag künftig bei 247 (181, 122, 48) Euro, für Kinder U3 steigt dieser Beitrag auf 372 (272, 183 und 72) Euro. Die Krippengruppe kostet ab September 350 Euro (259, 175, 70 Euro), das ist mithin mehr als zehn Prozent weniger als die Empfehlung der Verbände.

Als Highlight stellte der Bürgermeister drei Ausbildungsplätze nach PIA (Praxisintegrierte Ausbildung) vor, die er nicht auf die Erzieherinnen-Stellen anrechnen will. Diese zusätzlichen Ausbildungsstellen seien eine Antwort auf die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt für Erzieherinnen und der Tatsache, dass einige Erzieherinnen mittelfristig in Rente gingen. Da die PIA-Ausbildung eine duale Ausbildung sei, koste sie im Gegensatz zur rein schulischen Ausbildung für die Azubis nichts, diese verdienten sogar ein Ausbildungsgehalt. "Wenn wir die künftigen Erzieherinnen ausbilden, bleiben sie hoffentlich auch bei uns", verkündete Strobel hoffnungsfroh. Beate Adam (CDU) freute sich über die Initiative der Verwaltung. Auch Susanne Muschal war erleichtert, dass diese Forderung ihrer Fraktionskollegin Ute Meier Rechnung getragen werde – vor allem ohne Anrechnung auf die Erzieherinnenstellen. Einstimmig stellten sich die Ratsmitglieder hinter die Planungen und Beiträge, auch wenn der Zuschussbedarf in diesem Jahr einschließlich Investitionen bei rund einer Million Euro liegt.