Triberg Klassengemeinschaft gestärkt

Triberg. Die Sechstklässler des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg stärken ihre Gemeinschaft durch einen Landschulheimaufenthalt. Für die 48 Schüler der beiden 6. Klassen ging es an den Bodensee. Während die anderen Schüler die Schulbank drückten, stand für sie viel Aktivität an der frischen Luft und das intensive Erleben von Gemeinschaft in der reizvollen Umgebung des spätsommerlichen Sees im Vordergrund.