Triberg Klassengemeinschaft gestärkt

Während die anderen Schüler die Schulbank drückten, stand für sie viel Aktivität an der frischen Luft und das intensive Erleben von Gemeinschaft in der reizvollen Umgebung des spätsommerlichen Sees im Vordergrund.

So wurden am Montag die Pfahlbauten besucht, um dem Lebensraum der Stein- und Bronzezeit nachzuspüren. In einem abwechslungsreichen Fußmarsch ging es nach Überlingen zur Jugendherberge. An unterschiedlichen Tagen durchliefen die beiden Klassen das gleiche Programm: Dienstag konnte die 6a bereits in Immenstaad erlebnisreiches Klettern mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen durchlaufen, während die 6b das Reptilienhaus besuchte. Dort gab es eine ausführliche, altersgerechte, kurzweilige Führung; die begeisterten jungen Besucher aus Triberg durften etwa eine Würgeschlange im Arm halten und anfassen; sie wurden nicht müde, zahlreiche Fragen über die für sie spannenden Tiere zu stellen.

Eine anschließende Stadtrallye im malerischen Meersburg forderte den Teamgeist und die Kontakt- sowie Orientierungsfähigkeit der Schüler.