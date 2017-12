Triberg Klarinettenspiel für die Senioren

Triberg. Auf dem vollkommen ehrenamtlichen Einsatz der Angestellten im Pflegeheim St. Antonius in Triberg basiert die zweigeteilte Weihnachtsfeier. Am Samstag waren die Bereiche III und IV, am Sonntag die Bereiche I und II im Foyer versammelt.

Bürgermeister Gallus Strobel als Vorsitzender des Sozialwerks Schwarzwald Triberg begrüßte gemeinsam mit Heimleiter Norman Herr die Bewohner und deren Angehörige. Er wies darauf hin, dass die derzeit 70 Heimplätze durch den Anbau zunächst auf 94 steigen würden – eine Sondervereinbarung mache dies möglich. Erst in zwei weiteren Schritten sollen dann alle Zimmer als Einzelzimmer angelegt werden.

Am Sonntag übernahm Aufsichtsratsmitglied Klaus Herrmann die Begrüßung der Teilnehmer an der Weihnachtsfeier gemeinsam mit dem Heimleiter.