Triberg Klangvolles jagdliches Brauchtum

Die Jagdhornbläser des JHB-Heimsheim 1989 pflegen das Brauchtum klassischer Jagdinstrumente. Ihr Repertoire umfasst rund 70 Musikstücke aus Deutschland, Böhmen, Frankreich und der Schweiz. Regelmäßig nehmen sie an Wertungsspielen im In- und Ausland teil, bisher immer im goldenen Leistungsbereich. Momentan sind sie württembergischer Meister in der Kunststufe. Übers Jahr verteilt haben sie verschiedene Auftritte zu besonderen Anlässen. Ihr Horn ist das so genannte Parforcehorn. Der Name leitet sich davon ab, dass das Instrument mit roher Kraft (par force) geblasen wird.

Sie begannen mit dem Stück "Bayerische Jagd", um dann nach Frankreich zu gehen mit "La Bois Ferrand" und "La Capitaine" oder "Le Rendez-Vous de Chasse". Auch ein Fest auf dem Schloss (La fete au chateau) gehörte zum Repertoire der Bläser aus dem kleinen Ort nahe Stuttgart. Die Besucher wurden von Professor Guntram Huber über die Stücke umfassend informiert, der Besonderheiten herausstellte, was bei den Stücken gegen Ende der Veranstaltung jedoch nicht immer nötig wurde, denn "Auf, auf zum fröhlichen Jagen" war selbst Nichtjägern ein Begriff und "Kein schöner Land" ebenso. Das "Horrido" hingegen war ein echt jagdliches Hornstück.

Auch die Gruppe "L’Echo du Gsang" schwörte bei ihrer Performance auf das "Trompe de Chasse", zu deutsch Jagdhorn. Allerdings verfügt dieses Horn über eine etwas andere Stimmung und klingt oft gewollt blechern. Die derzeit neun aktiven Bläser, die zum größten Teil selbst Jäger sind, wurden verstärkt durch einige Bläser aus anderen Gruppen - erkenntlich durch andersfarbige Uniformen. Die Mehrheit der Bläser hat viele Prüfungen abgelegt und verfügt damit über ein Brevet. Diese Prüfung ist in fünf Kategorien eingeteilt erfordert großes Können. Die Franzosen hatten eine Moderatorin, die viel über deren Stücke wusste, die allerdings aus den Reihen der Heimsheimer stammte. Ursula Palme konnte einige Feinheiten der durchweg französischen Titel aufzeigen, darunter traditionelle Weisen, wie sie erklärte. Sehr anstrengend sei die Art der Franzosen, ihr Horn zu blasen, meinte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit viel Beifall wurden beide Formationen bedacht.