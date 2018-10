Triberg Kirchenchor besteht schon 175 Jahre

Triberg-Gremmelsbach. Aus diesem Anlass wird der Chor am Sonntag, 4. November, den Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Gremmelsbach mit der Messe Missa Jubilate Deo für Chor und Bläser von Hermann Angstenberger gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Stehempfang im Dorfgemeinschaftsraum in Gremmelsbach eingeladen.