Triberg Kindgerechtes Programm begeistert

Durch das interessante, spannende und vor allem kindgerechte Programm führte Matthias Klausmann. Er konnte zunächst die Bambini durch ihren tollen Auftritt mit Ballakrobatik und Bodenturnen geleiten.

Die D-Junioren hatten sich mit Fußball-Wissen herumzuschlagen: Wo ist die nächste WM? Wer hat den teuersten Spieler und wer hat die meisten Weltmeisterschaften geholt? So und ähnlich lauteten die Fragen. Dies in Anlehnung an das bekannte Wissensquiz.

Nicht direkt um Wissen, sondern eher um die Fähigkeit zu kombinieren, ging es bei einem Quiz, bei dem man Urlaubsgeld gewinnen konnte. Ein Bild forderte heraus, aus zwei Teilen ein Wort zu bilden.

Nach einer kurzen Pause, in der Lose verkauft wurden, ging es dann in Runde zwei, bei der zunächst die C-Mädchen gefordert waren. Nach dem Vorbild der alten Vorabend-Serie "Am laufenden Band" führten ihnen die jüngeren Kicker viele Dinge vor, an die sie sich dann erinnern sollten. Einen Wettlauf auf Skiern für mehrere "Skifahrer" gab es dann, bevor der Nikolaus antrat, der den Fußballern neue Fußball-Shorts brachte.