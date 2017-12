Triberg Kinderwelt lebt von seinen Ideen

Sobald die Besucher die Kinderwelt über die große Lichterzugbrücke an der Burgkulisse betreten, kommen sie in dessen Reich. Er ist nicht nur für den Aufbau der Bühnendeko, die Ausstattung des Märchenzelts und des Schminkzelts sowie für die Sicherheit auf dem Kinderweltareal zuständig. Auch, dass die Lagerfeuerschalen an allen Weihnachtszaubertagen immer mit genügend Holz bestückt sind, damit sich die Besucher die klammen Hänge wärmen können, und das Zerrspiegelkabinett obliegen seiner Obhut. Ebenso kümmert er sich um die lebende Krippe, die am Fuß der Naturbühne mit einem echten Esel und Schafen steht.

Eine der viele Attraktionen liegt Winterhalter aber ganz besonders am Herzen. Er hatte vor einigen Jahren die Idee für das große Labyrinth. Auf einer Fläche von 170 Quadratmetern bauen er und seine Helfer 250 Europaletten zum Irrgarten auf. Wie geht das? "Ich plane das Labyrinth am PC zunächst mit meist drei oder vier Ausgängen", erläutert Markus Winterhalter. Anhand des Plans stellen er und seine jungen Helfer dann die 250 Europaletten auf und verbinden sie miteinander. "Das ist ein echter Spaß für Groß und Klein", freut sich Winterhalter, wenn die Besucher versuchen, den richtigen Weg aus dem Irrgarten zu finden. Dabei müssen sie immer wieder zurück gehen, wenn sie feststellen, dass der gewählte Weg kurz vor dem Ausgang eine Sackgasse ist. Zudem funktioniert dieser Spaß international: "Wir haben Besucher der unterschiedlichsten Nationalitäten, und alle freuen sich gleichermaßen."