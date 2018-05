Triberg (hjk). Eine vorläufige Entscheidung gibt es nach der jüngsten Gemeinderatssitzung für den Kindergarten Gremmelsbach. Bereits zum Jahresbeginn gab es Überlegungen, den städtischen Kindergarten in Gremmelsbach wegen der nicht mehr ausreichenden Belegung eventuell zu schließen. Für bis zu maximal 25 Kinder bieten die Räumlichkeiten Platz. Die Einrichtung ist werktags von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. In der Sitzung, in der darüber beschlossen werden sollte, nahm Bürgermeister Gallus Strobel den bereits vorbereiteten Punkt von der Tagesordnung. Nun beschloss der Gemeinderat nichtöffentlich, den Kindergarten Gremmelsbach für ein weiteres Jahr offenzuhalten. Im Jahr 2019 soll über eine weitere Offenhaltung entschieden werden.