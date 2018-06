Triberg Kindergarten öffnet seine Türen

Es gibt in jeder Jahreszeit kaum einen Tag, an dem die Kinder nicht draußen sind. In wenigen Wochen pflücken die Kinder auch wieder Heidelbeeren. Dies ist bei Weitem noch nicht alles. Für dieses Jahr gilt das Motto "Von Gremmelsbach in die Welt".

So war das Schwarzwaldmuseum einmal das Ziel, ein anderes Mal die Freilichtbühne in Hornberg und der Vogtsbauerhof in Gutach. Ein besonderes Highlight war es, als die Kleinsten im Leiterwägele vom Bahnhof in Triberg zum Wasserfallspielplatz unterwegs waren.

Ein weiteres beglückendes Erfolgserlebnis: Die Kinder bekamen das "Seepferdchen"-Abzeichen als Ergebnis des Schwimmkurses auf ihre Badehosen genäht. Dafür sind die Eltern besonders dankbar, denn das Angebot an Schwimmkursen ist nicht reichlich, kostenlose sind schon gar nicht zu finden. Cordula Epting ist dafür speziell ausgebildet.

Da der Kindergarten zuversichtlich in die Zukunft schaut, wurde ein Apfelbaum als Symbol der Zukunft gepflanzt. Dankbar wären die Kinder auch, wenn sich weitere Sponsoren für einen neuen Rutschturm fänden, denn die Balken des alten sind morsch, und die Rutsche darf sicher nicht fehlen im bunten Kindergartenalltag.

20 Jahre Kindergarten Gremmelsbach wird am 17. Juni von 13 bis 17 Uhr im und um den Kindergarten Gremmelsbach mit buntem Programm und Tombola gefeiert. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße mit kleinen Gewinnen und Kinderschminken. Außerdem wird die Feuerwehr ihr Können zeigen. Für Essen und Trinken ist ebenfalls bestens gesorgt. Die Besucher erwartet ein heiterer Nachmittag für Groß und Klein, verspricht das Kindergartenteam.