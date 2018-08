Triberg Kinder zupfen und schneiden Kräuter für Salzmischung

Während sich die Kinder weiter mit dem Zerkleinern der Kräuter beschäftigten, landeten Pizzen im Dutzend in der Küche der Landfrau im Backofen. Schüsselweise wurden die verschiedensten Kräuter zusammengepackt – danach ging’s ab mit ihnen in den modernen elektrischen Fleischwolf, den Luitgard Fehrenbach auf den Tisch stellte. Jedes der neun Kinder wollte gerne mal den unersättlichen Wolf füttern. Neben der Hausherrin achteten auch ihre Landfrauenkolleginnen Erika und Ruth Kienzler sowie Isolde Kaltenbach und Nachbars­tochter Lena Kuner darauf, dass nichts passierte. Anschließend wurde das Salz hinzugefügt und eingeknetet und die Masse noch einmal durch den Wolf geschickt, der ganz schön zu schaffen hatte. "Nun muss das Kräutersalz noch getrocknet werden. Wir geben es dazu auf die Backbleche, und dann kommen sie zum Trocknen in den Backofen", wies Luitgard Fehrenbach die Kinder an.