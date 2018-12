Triberg Kinder tanzen und musizieren trotz starkem Regen

Triberg. Die rote Acht an den Balkonen des Lebendigen Adventskalenders des Hotels Schwarzwald Residenz in Triberg wurde am Samstag offiziell beleuchtet. Trotz des widrigen Wetters hatten sich viele Zuschauer auf der Hotelterrasse eingefunden, um an diesem Abend der "Türöffnung" beizuwohnen.

Zur Unterhaltung hatte die Hotelleitung ein besonderes "Bonbon" parat, denn die Kindertanzgruppe des Trachtenvereins Triberg bestritt das Programm, das aus Musikstücken und mehreren Tänzen bestand.

Vorsitzender Nikolaus Arnold begrüßte die Gäste und erwähnte, dass dies bereits der dritte Auftritt der Kinder für den Lebendigen Adventskalender sei. Danach übergab er das Mikrofon an Angelika Wiedel, die die Ansage machte und auch die Choreografie der Tänze einstudiert hatte.