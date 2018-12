Turbulent ging es diese Woche in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Triberg zu. Denn die dortigen Mitarbeiter hatten den Kindergarten St. Sebastian zu Gast, um den Christbaum schmücken zu lassen. Voller Eifer gingen die Knirpse ans Werk und sorgten mit teilweise Selbgebasteltem dafür, dass in die Geschäftsräume endgültig weihnachtliche Stimmung einzog. Als Belohnung dürften die Kinder anschließend von der Sparkasse bereitgestellte Weckmänner verputzen. Im Bild zu sehen sind die fleißigen Helfer mit Tanja Gentner (von links), Ronny Mehlert (Geschäftsstellenleiter), Ute Meier (Kindergartenleiterin) und Praktikantin Alina Ganter. Foto: Eich